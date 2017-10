Bankerot! - ½ million kunder ladt i stikken af flyselskab

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 2. oktober 2017 kl. 09:40Det 50 år gamle engelske luftfartselskab Monarch Airlines er bankerot. Nu og her! Monarch flyver ikke mere fra dette øjeblik, og 110.000 passagerer er strandet i udlandet. Andre 300.000 har tabt deres booking på gulvet, og mange af dem altså også deres penge. De er alle ladt i stikken.En katastrofe som den engelske regering prompte har sat en aktion igang for at afhjælpe. Herunder sendes 30 andre fly til udlandet for at hente de mange strandede kunder hjem.