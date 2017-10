Ung mand dræbt under kørsel med 4-hjul køretøj (ATV)

Søndag 1. oktober 2017 kl. 23:08En 21-årig mand blev til aften dræbt under kørsel med et 4-hjul køretøj (en såkaldt ATV) på en lokal vej i et naturområde nord for Odense. Han var ude at køre sammen med en jævnaldrende kammerat, som trods sine kvæstelser kunne slå alarm. De blev begge bragt til sygehuset i den fynske hovedstad.Lægerne kæmpede for begge de kvæstede unge mænd, hvoraf den ene altså ikke overlevede.