Bilforhandler i Nykøbing F har smidt håndklædet i ringen - er konkurs

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 1. oktober 2017 kl. 21:28Den mangeårige bilforhandler Brdr. Engberg Biler A/S i Nykøbing F har smidt håndklædet i ringen, og skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret. Varslet om at noget drastisk kunne ske kom allerede i foråret, da virksomheden aflagde regnskab for 2016. Hvor man i beretningen skrev, at "2016 var året, hvor vi ophørte som Hyundai forhandler. Dette taget i betragtning, samt en bilbranche hvor omkostningerne igen fik et hak opad, og hvor privat leasing også gik frem, er som en bombe under hele branchen, da leasingselskaberne selv tager salget af disse biler udenom forhandlerne". Bilforhandleren konstaterede desuden, at "det ikke bliver nemmere at få et fornuftigt dækningbidrag fremadrettet".Trods de ilde varsler lød det dog også, at "trods disse udfordringer lykkedes det at skabe et positivt resultat i 2016".Aktieselskabet, som kort tid før konkursen ændrede navn til BA Biler 2017 A/S, kom ud af 2016 med et overskud på 444.000 kr., men havde en gæld på 13 millioner kr. Egenkapitalen var ved udgangen af 2016 lige over 2½ millioner kr.