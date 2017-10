Tog fejl af bremse og speeder og kørte bil direkte i kanal

Søndag 1. oktober 2017 kl. 20:29En mor og hendes lille datter måtte i eftermiddag have lidt usædvanlig hjælp af forbipasserende ved kanalerne på Christianshavn i København. Moren tog nemlig fejl af bremse og speeder, da hun ville parkere, og kørte direkte ud i vandet i en kanal. Selvom der ikke var dybt, sprang forbipasserende resolut til.Moren forklarede efterfølgende politiet, at hun var vant til at køre i el-bil, hvorfor hun ganske enkelt tog fejl af pedalerne i den benzin-bil, hun kørte i kanalen i eftermiddag.