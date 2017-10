3 dræbt på tog-station i den franske middelhavby Marseilles

Søndag 1. oktober 2017 kl. 18:51Angiveligt 2 kvinder er blevet dræbt af knivstik på en tog-station i den franske middelhavby Marseille, hvorefter politiet har skudt og dræbt manden, der stod bag ugerningen. Der hersker endnu uklarhed omkring stationen og i den store by, selvom politiet siger, man har situationen under kontrol.Den franske regering og politiet har allerede karakteriseret den tragiske begivenhed på stationen Saint-Charles som terror. Dette nye tilfælde viser, hvor umuligt det er at foregribe og forebygge. Uanset hvor meget kontrol man etablerer.