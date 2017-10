Skandale! - grov politivold mod vælgere i Catalonien

Søndag 1. oktober 2017 kl. 13:16Konflikten mellem de 7 millioner indbyggere, der vil løsrive Catalonien fra Spanien, og det spanske styre har til middag udviklet sig skandaløst. Politiet er sat ind mod de catalonske vælgere, som i dag vil stemme for deres selvstændighed. Rigtig politivold med knipler og skud med gummikugler mod sagesløse, lyder beretningerne.Den spanske regerings og politiets optræden vil kun have én effekt. At Catalonien fast besluttet vil kæmpe sig selvstændigt.38 vælgere er indtil videre kvæstet af spansk politis hårdhændede fremfærd. Der minder om tidligere fascistiske tider i landet. Spanien blev først befriet fra diktatur i 1975, hvorfor landet altså ikke har lang demokratisk tradition i nyere tid.