Katastrofen er uændret - 50 tvangauktioner i Nykøbing F

Søndag 1. oktober 2017 kl. 12:25Med 50 bekendtgørelser om tvangauktioner fra retten i Nykøbing F i september er den økonomiske katastrofe helt uændret. I fjor var antallet 48 i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner, som retten i Nykøbing F omfatter. Desværre bliver det kun værre, fordi kommunerne nu også bringer folk fra hus og hjem for at få fat i skyldig ejendomskat.At det står rigtig elendigt til, viser tallet for årets første 9 måneder, hvor der skete bekendtgørelse i 363 tilfælde af tvangauktioner fra retten i Nykøbing F. Antallet januar-september 2016 var 353.