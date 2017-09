Bryllupgæster endte i kæmpe slagsmål - også med politiet

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 30. september 2017 kl. 18:49En bryllupfest med et stort antal deltagere i centrum af den fynske hovedstad Odense udviklede sig i nat til et kæmpe slagsmål, hvori også politiet endte med at deltage. Betjentene blev tilkaldt lige omkring midnat, hvor mindst 20 af bryllupgæsterne var røget i totterne på hinanden.Da politiet dukkede op, blev betjentene i stedet de unges modstandere. Politifolkene deltog derfor i "festlighederne" både med knipler og hunde, men det varede en rum tid at få stoppet slagsmålet. 3 mænd i alderen 20-21 år blev anholdt.