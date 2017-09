Ung mand sov ind over rattet i bil med motoren igang

Lørdag 30. september 2017 kl. 15:52Forbipasserende og det efterfølgende tilkaldte politi blev bekymret, da en ung mand lidt før middag sad og sov ind over rattet i sin bil med motoren igang på en gennemgående vej i Kgs. Lyngby i København. Der var imidlertid mere grund til at være bekymret over flere andre ting.Dels havde den 25-årige mand flere knive og slagvåben i bilen, samt en klump hash, og så var han øjensynligt narko-påvirket. Hjælpen kom derfor til at bestå af en anholdelse og flere sigtelser, han får en bøde for.