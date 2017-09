17-årig dreng stukket ned, fordi han ikke havde cigaretter

Lørdag 30. september 2017 kl. 09:56Forbipasserende slog til morgen alarm, da de fandt en 17-årig dreng liggende i det centrale Odense, og han øjensynligt ikke kunne klare sig selv. Opfattelsen var, at han var beruset, men det viste sig hurtigt at være langt værre. Nemlig at han var blevet kniv-stukket i maven og hastigt måttet bringes på sygehus.Den unge mand var blevet stukket ned, fordi han ikke havde cigaretter, som 2 andre drenge, han mødte tilfældigt, ville have. Han har kunnet fortælle politiet om episoden, der fandt sted lidt før kl. 7, hvor han var på vej hjem fra værthusbesøg. Politiet leder nu efter de 2 gerningmænd.