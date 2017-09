7 millioner vil løsrive Catalonien fra Spanien - situationen er højspændt

Fredag 29. september 2017 kl. 20:01Der er udsigt til yderligere konfrontation mellem Catalonien, landsdelens 7 millioner indbyggere og den øvrige spanske nation. På søndag går de 7 millioner til stemmeurnerne for at tilkendegive deres ønske om løsrivelse fra Spanien. Umiddelbart efter vil det lokale parlament og landsdelens regering erklære Catalonien uafhængig. Lige nu forbereder befolkningen sig imod nye aktioner fra den spanske regering, politi og militær. Der køres traktorer i et kæmpe antal ind i Barcelona og andre byer for at tilkendegive en markant støtte og beskytte ikke mindst valgstederne. Det kan der vise sig at være stort behov for, idet ny fysisk konfrontation mellem parterne kan være nær.Den spanske regering har "forbudt" afstemningen om catalonsk selvstændighed og beslaglagt forskelligt materiale, samt anholdt lokale politikere og embedsmænd. Det stopper imidlertid ikke aktiviteterne i Catalonien, hvor befolkningen er fast besluttet på at gennemføre deres forehavende. Under ledelse af deres folkevalgte, som udtrykker sig aldeles utvetydigt om fremtidens selvstændige Catalonien.