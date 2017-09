Statministeriet og nationalbank også lammet af hackere

Fredag 29. september 2017 kl. 17:40Reaktionerne på udlændinge- og integrationminister Inger Støjbergs pæren rundt i den gamle Muhammed-sag fra 2005 har i dag også haft konsekvenser for statministeriet og nationalbanken. Begges websites har været ude af funktion som følge af hackeres angreb.Midt på ugen var netop udlændinge- og integrationministeriets website ude af drift i over 1 døgn. Som følge af ministerens offentliggørelse med foto af, at hun på sin iPad har en tegning af Muhammed med en bombe i turbanen. Den ene af 12 tegninger, som i 2005 og efterfølgende skabte store internationale problemer for og diskussion om Danmark.