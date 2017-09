Pizza-bud brutalt overfaldet og frarøvet få hundrede kr.

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 29. september 2017 kl. 15:082 drenge eller mænd i alderen 16-22 år overfaldt sent i aftes et pizza-bud på brutal vis i østfynske Nyborg. Deres udbytte blev nogle få hundrede kr. Overfaldet skete ved, at røverne listede sig ind på budet bagfra og slog ham nogle gange i hovedet, samtidig med at de forlangte hans penge.De 2 meget ugalante "herrer" forsvandt efterfølgende til fods - politiet leder stadig efter dem.