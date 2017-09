Ung mand anholdt i nat for voldtægt af 65-årig kvinde

Fredag 29. september 2017 kl. 10:23En 32-årig mand blev i nat anholdt i nordsjællandske Hornbæk og sigtet for voldtægt af en 65-årig kvinde. Der foreligger ingen enkeltheder om sagen, som imidlertid er alvorlig nok til, at politiet i dag lader manden fremstille i grundlovforhør med henblik på at få ham fængslet.Politiets aktion fandt sted ved 4-tiden, hvor også mandens hjem blev ransaget.