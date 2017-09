Korrekt! - flere kvinder handles til prostitution i Danmark

Torsdag 28. september 2017 kl. 22:17Det er ikke nogen overdrivelse eller forvanskning af fakta, når der nu slås alarm om, at udenlandske kvinder i stigende antal handles til prostitution i Danmark. 121 tilfælde af menneskehandel sidste år, og 114 af dem var kvinder, som antages at være blevet handlet som regulære sex-slaver og sendt i prostitution.Alarmen lyder, fordi problemet er stærkt tiltagende. I de 10 år fra 2007 til og med 2016 var antallet af ofre for menneskehandel 635 i Danmark.Mere om emnet kan læses på www.centermodmenneskehandel.dk