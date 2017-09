Ufatteligt! - plejehjem-beboere bundet til senge og stole

Torsdag 28. september 2017 kl. 11:58Det var en frihedens dag for 30 beboere på et plejehjem i nærheden af den norditalienske millionby Bologna, da politiet i går slog til. Årsagen til aktionen var, at beboerne ofte blev bundet til senge og stole (muligvis på grund af for få ansatte). En præst i spidsen for plejehjemmet er straks blevet smidt på porten.Ufatteligt! hvad der foregår i 2017 af usømmelig og umenneskelig behandling af folk - og at mange finder sig i det længe...