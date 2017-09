Unge på knallert væltede gammel dame omkuld

Torsdag 28. september 2017 kl. 10:053 unge mænd får "ørerne i maskinen", når politiet finder dem, efter at de i aftes på brutal vis forsøgte at røve en 89-årig kvinde på gaden i Odense. De 3 på knallert ville rive tasken fra den gamle dame, men det mislykkedes og i stedet faldt hun omkuld og slog både bryst og hoved.Tasken hang nemlig fast i hendes rollator, og det var årsagen til at kvinden styrtede. De 3 unge mænd flygtede derefter, og politiet leder i morgenstunden stadig efter dem.