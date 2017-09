Angreb på ministeriums website på grund af Muhammed-sag

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 27. september 2017 kl. 23:26Der er i øjeblikket ingen kontakt mulighed til udlændinge- og integrationministeriets website (www.uim.dk). Et hacker angreb har sat kommunikationen ud af spillet, og der kæmpes i ministeret for at løse problemet. Årsagen er angiveligt, at ministeren for området (Inger Støjberg) har pæret rundt i den gamle Muhammed-sag.Hun har offentliggjort med foto, at hun på sin iPad har en tegning af Muhammed med en bombe i turbanen. Den ene af 12 tegninger, som i 2005 og efterfølgende skabte store internationale problemer for og diskussion om Danmark.