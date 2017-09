Giftig slange tog turen fra det sydlige Europa til Danmark

Onsdag 27. september 2017 kl. 21:02En af de giftigste slanger har taget turen fra det sydlige Europa til Danmark i en container. Lige nu forsøger professionelle folk at fange slangen i en virksomhed i sydjyske Tinglev (tæt på grænsen). Slangen er dødbringende, hvis den bider et menneske.Det var ansatte i virksomheden, der opdagede slangen, som snoede sig på et gulv i eftermiddag. Efterfølgende gemte den sig under en sokkel, hvorfor man tålmodigt måtte vente på at få den fanget. Uden at nogen kom galt afsted. Den er nu fanget.