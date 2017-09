Nyt fantastisk fængsel - fangerne holder deres indtog på Nordfalster

Onsdag 27. september 2017 kl. 19:04Hvis ikke der var en 6 meter høj mur omkring det hele, ville man ikke tænke på muligheden af et fængsel. Danmarks nye fængsel med plads til 250 fanger i topmoderne omgivelser er i dag indviet på Nordfalster. Ikke særlig mundret er det døbt Storstrøm Fængsel. Indvielsen fandt sted med justitminister Søren Pape Poulsen ved rorpinden. Om en måned holder fangerne deres indtog i deres nye "bolig" i et af de mange enestående danske naturområder og med den lokale Gundslev kirke så at sige i baghaven. 1.000.000.000 kr. (1 milliard) er der brugt siden 1. spadestik i 2012. Lidt om hvad pengene er brugt til, fortæller at det er et fængsel.36.200 kubikmeter beton (4.500 vognlæs), 1.900 døre og 300 kameraer. 6 meter høj mur 1,3 km lang.