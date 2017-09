Utroligt! - saudi arabiske kvinder får lov til at køre bil...

Onsdag 27. september 2017 kl. 12:19Jo, vi skriver 2017, men alligevel er det utroligt, hvor undertrykt og ufatteligt gammeldags der regeres rundt i verden. I dette døgn er den "store nyhed", at saudi arabiske kvinder nu får lov til at køre bil... Det brutale lands konge har udstedt et dekret herom, og kvinderne klapper i hænderne.Hvem der derimod næppe klapper i sine hænder er en saudi arabisk præst, som i sidste uge udtalte, at kvinderne ikke skulle have tilladelse til at køre bil, fordi deres hjerne kapacitet kun er 25% af mændenes.