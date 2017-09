Fulderik bakkede ind i holdende bil på P-plads i Næstved

Onsdag 27. september 2017 kl. 12:04En 48-årig mand skulle ikke have siddet bag rattet i sin bil, da han i aftes indfandt sig på en P-plads i Næstved. Idet han i sin fuldskab bakkede ind i en holdende bil med en 52-årig kvinde. Tilkaldt politi kunne konstatere, at promillen hos manden var for høj til, at han burde sidde bag rattet.Ingen af de 2 bilister kom noget til, men bilerne fik nogle buler.