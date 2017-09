Militært depot med tonsvis af krudt eksploderet og i brand

Onsdag 27. september 2017 kl. 10:27Ifølge aktuelle oplysninger var der op mod 200.000 tons krudt i et militært depot i det sydlige Ukraine, hvor over 1.200 brandfolk lige nu kæmper mod flammer efter en enorm eksplosion sent i aftes. Titusindvis af indbyggere i området er evakueret og al trafik indstillet. Foreløbigt meldes ikke om alvorlige personskader.Der er usikkerhed omkring årsagen til den voldsomme eksplosion, men tidligere i år blev et andet militært depot ramt, og dengang fik sabotage skylden.