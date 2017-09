Fly styrtede i enorm fart i havet - pilot dræbt ved airshow

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 26. september 2017 kl. 22:31Et airshow ved middelhavbyen Terracina 100 km fra den italienske hovedstad Rom i weekenden endte fatalt. Et fly fra landets luftvåben styrtede i enorm fart direkte i havet for øjnene af tilskuerne, og piloten blev dræbt. Han nåede slet ikke at reagere.Ulykken skete i forbindelse med, at flyet skulle foretage et såkaldt loop. Resten af show'et blev som følge af den tragiske hændelse aflyst.