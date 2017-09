Mand klædt som klovn og med kniv jagtede 7-årig pige

Tirsdag 26. september 2017 kl. 18:21En 7-årig pige på vej til skole i Malling 10-12 km syd for Århus fik sig i morgenstunden en rystende oplevelse. En mand klædt som klovn sprang ud af en bil og forfulgte hende. Han var øjensynligt bevæbnet med en kniv. Pigen fortalte om episoden i skolen, men først ved middagtid blev politiet orienteret.Indbyggerne i den lille østjyske by er rystet, alt imens politiet tager sig alvorligt af sagen og forsøger at finde gerningmanden.