Kæmpe tab på herskabeligt byhus i Stubbekøbing

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 26. september 2017 kl. 14:03Forsøg på i årevis at sælge det herskabelige byhus Torvet 4 i Stubbekøbing og nu efterfølgende højeste bud på 410.000 kr. ved tvangauktion peger på kæmpe tab til alle parter og viser den helt håbløse situation for ejendommarkedet på Nordfalster.Ejendommen sendes til en ny 2. auktion i retten i Nykøbing F onsdag 11. oktober. De samlede hæftelser er på lige over 1,4 million kr.