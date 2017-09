Svensk politiker smækker med døren om sex og vold

Tirsdag 26. september 2017 kl. 11:15Der er ballade i og omkring det nationalistiske parti Sverigedemokraterne. Som medlem af Riksdagen Hanna Erica Wigh (30 år) netop har forladt - hun fortsætter i det svenske parlament som løsgænger. Hun smækker med døren ved at fortælle om sex-overgreb og vold i partiet over for dem, der ikke vil makke ret.Den unge svenske politiker-kvinde er stået frem og har fortalt om ubehagelige oplevelser, siden hun forsøgte at stoppe et andet medlem af Riksdagen i underslæb. En betændt sag, som svenskerne nu kommer til at høre meget mere til.