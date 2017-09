Påsat kæmpebrand lægger stor del af moské i Sverige i ruiner

Tirsdag 26. september 2017 kl. 08:02Politiet går til morgen ud fra, at en kæmpebrand, der startede midt i nat i en moské i den svenske by Örebro i det sydlige Sverige 500 km fra Øresund, blev påsat. Ilden lægger en stor del af moskeen i ruiner, det brænder stadig. Moskeen i bydelen Vivalla er samlingsted for muslimer fra 25 lande.Aktuelle meldinger lyder, at en trediedel af den store moské ender totalt nedbrændt, mens brandvæsenet øjensynligt redder det øvrige bygningkompleks fra flammerne. Moskeen blev bygget for 10 år siden.