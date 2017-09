42.000 kr. for Hitlers glemte underbukser på østrigsk hotel

Mandag 25. september 2017 kl. 23:40Det er de mest mærkelige effekter, der kan indbringe store beløb ved auktion. I USA er underbukser, som den tyske rigskansler Adolf Hitler glemte på et hotel i østrigske Graz i foråret 1938, blevet solgt for 42.000 kr. Forglemmelsen fandt sted kort tid før den tyske værnemagt besatte Østrig.Hvad køberen af de gamle, brugte underbukser har tænkt sig at bruge dem til, er der ingen melding om.