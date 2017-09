Unge stak af fra politiet, men standset af søm på Lolland

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 25. september 2017 kl. 17:583 unge mænd i alderen 19-23 år gav den bogstaveligt gas i aftes, da de stak af fra politiet efter først at have kørt ualmindelig hurtigt ved Søllested på Lolland. Deres forsøg på at forsvinde mislykkedes imidlertid, fordi en politipatrulje havde udlagt sømmåtter, som punkterede og bragte bilen til standsning.Alle 3 blev anholdt, og føreren af bilen sigtet for at køre narko-påvirket. Efterfølgende blev de løsladt, men der kommer en "regning".