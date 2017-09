Maveonde og opkast i kølvandet på inficerede kyllinger

Mandag 25. september 2017 kl. 17:38Fødevarefirmaet Løgismose og supermarkederne Netto vest for Storebælt advarer mod mulighed for maveonde og opkast i kølvandet på kylling, kyllinglår og kyllingbryst, der er solgt med sidste salgsdato 21. september. Der er konstateret for højt indhold af såkaldte campylobacter bakterier i "lækkerierne".Har man kylling-produkterne i fryseren, bør de kasseres, lyder det kontante råd.