Kvinde på arkæologisk ferierejse død efter hunde-angreb

Mandag 25. september 2017 kl. 12:53En 62-årig engelsk kvinde er død under en arkæologisk ferierejse til Grækenland efter angreb af vilde hunde. Den tragiske hændelse fandt sted i den nordlige del af landet i omegnen af Thessaloniki, hvor kvinden øjensynligt blev overfaldet af hundene på vej til fods til sin feriehytte.Kvinden blev fundet af redningfolk, efter at der var slået alarm et par døgn tidligere. Hun nåede nemlig selv at ringe til familie, inden hun blev indhentet af døden.