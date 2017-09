Skyderi i Køge Bugt området

Mandag 25. september 2017 kl. 11:12Der mangler stadig overblik omkring skyderi i og ved Solrød Center i Køge Bugt området sent i aftes. Politiet ved ikke, hvorfor der blev skudt og eventuelt mod hvem eller hvad. At der blev affyret skud, står fast, og en 24-årig mand er indtil videre anholdt.Området ved shopping centret i Solrød Strand har været afspærret det meste af natten. Nu søger politiet efter folk, som har observeret skyderiet og eventuelt kan være med til at opklare, hvad der skete.