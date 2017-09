Født i Vordingborg og "huseret" i Næstved - farvel til politik

Mandag 25. september 2017 kl. 08:56Den mangeårige Venstre-politiker Karsten Nonbo (65 år) stopper. Han har meddelt sit parti, at han alligevel ikke genopstiller til det kommende kommunevalg i Næstved, hvor han har "huseret" flittigt både i politik og foreninger. Han var medlem af Folketinget 1998-2015.Karsten Nonbo blev født i Vordingborg, gik på gymnasiet og blev student i Næstved, arbejdede ved landbruget og uddannede sig derefter indenfor politiet. Han bor i dag på et landbrug ved Mogenstrup sydøst for Næstved.