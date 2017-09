Turist reddede hel bus fra styrt, da chaufføren sank sammen

Søndag 24. september 2017 kl. 21:48En 65-årig fransk turist har i weekenden reddet en hel bus med 21 passagerer fra at styrte hundredvis af meter i Alperne i østrigske Tyrol. Manden sad på forreste række i bussen og sprang resolut til og fik bremset bussen, da chaufføren pludselig sank bevidstløs sammen over rattet.Politiet er fuld af lovprisning over den opmærksomme franskmand. Hændelsen udspillede sig omkring 30 km fra Innsbruck. 7 passagerer blev lettere kvæstet ved den hårde og uventede opbremsning af bussen, samtidig med at den kolliderede med autoværnet.