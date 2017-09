Mand forsvandt fra plejehjem og er nu fundet druknet

Søndag 24. september 2017 kl. 20:31En 65-årig mand, der forsvandt fra et plejehjem i Grenå på Djursland, er i dag fundet druknet. Han blev bjærget af dykkere i en å, der løber gennem den østjyske by. Politiet har i forbindelse med fundet af hans lig konstateret, at der formentlig ikke er noget kriminelt forbundet dertil.Den 65-årige mand forsvandt torsdag aften fra plejehjemmet, som kun ligger nogle hundrede meter fra åen, hvor han øjensynligt faldt i og druknede.