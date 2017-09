De tyske vælgere har talt - og sendt et chok-signal til politikerne

Søndag 24. september 2017 kl. 18:49Med 16 millioner fattige og 6 millioner, der skal præstere det umulige at leve for social bistand på 400 euro om måneden, og masser af utilfredse med det tiltagende bureaukrati, kontrol og politi og mange andre forhold i landet, er valgresultatet i Tyskland ikke nogen overraskelse - men et voldsomt chok-signal til politikerne. Socialdemokraterne (SPD) har fået et katastrofevalg med omkring 21% af stemmerne, og kansler Angela Merkel og hendes CDU/CSU en omgang tæsk omend stadig 33% af stemmerne. For begge partier i den tyske regering en markant afklapsning. De må tænke nyt - men det har de svært ved.Det nationalistiske Alternative für Deutschland (AfD) får 13% af stemmerne, flere end forudsagt - hvilket også er en protest- og chok-melding. Der hovedsageligt har med flygtninge tilstrømningen til Tyskland at gøre. De vil ha' Tyskland for tyskerne.De øvrige partier får 10% og nedefter af stemmerne ved dagens valg til den nye Bundestag (parlamentet) i Berlin.