Hov! - kæmpe slagsmål mellem 30-40 koncert-gæster

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 24. september 2017 kl. 12:20En koncert i Musikhuset Posten i centrum af Odense i aftes fik et noget andet forløb end planlagt. Det store musikhus med plads til 900 gæster blev pludselig ændret til en regulær boksering med kæmpe slagsmål mellem 30-40 gæster og efterfølgende tilkaldt politi.Den danske rapper-gruppe Molotov Movement nåede kun lige på scenen. Lidt over ½ time efter koncertstarten måtte politiet tilkaldes. Ingen fik så mange bank under slagsmålet, at de måtte på sygehuset, melder politiet.Næste (forhåbentlig fredelige) arrangement i Posten er koncert med Pebbermint B på torsdag. Musikhuset Posten kan iøvrigt besøges på www.postenlive.dk