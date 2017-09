Soul-sanger død af kræft

Lørdag 23. september 2017 kl. 23:40Den amerikanske soul-sanger Charles Bradley er død af kræft 68 år. Han fik den ildevarslende diagnose for 1 år siden, men fortsatte livet med sang og musik. For et par uger siden blev datoer for hans optræden resten af dette år annulleret - sygdommen udviklede sig hastigt.Charles Bradley blev født i Florida, men i meget beskedne kår. En teater-oplevelse i 1962 gav ham et puf ind i verdenen som entertainer. Det blev imidlertid aldrig rigtig til noget, hvorfor han havde forskellige jobs undervejs i livet - og først i 2011 fik sit rigtige gennembrud som sanger i en alder af 62 år med albummet "No Time For Dreaming". Han boede i Brooklyn, New York ved sin død.