Tvangauktion-pris for hus i Guldborg helt i bund

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 23. september 2017 kl. 23:17Med et højeste bud på 180.000 kr. ved tvangauktion over ejendommen Bøgevej 25 i Guldborg (på Lolland-siden) udstilles også dette område som værende ude af sigte hos huskøberne. Der forsøges med en ny 2. auktion i retten i Nykøbing F onsdag 18. oktober.Huset har 142 kvm beboelse, hvoraf de 32 kvm er i et separat anneks. Grunden er på 874 kvm og den offentlige vurdering 670.000 kr.