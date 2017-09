Gammel mand dræbt i voldsom kollision - ulykkebilist anholdt

Lørdag 23. september 2017 kl. 20:23En 83-årig mand blev i eftermiddag dræbt i en voldsom kollision mellem hele 3 biler i et vejkryds i naturområdet Gjern Bakker nordøst for midtjyske Silkeborg. En 50-årig bilist var årsag til den dramatiske og tragiske ulykke, og han blev anholdt mistænkt for spritkørsel.I den 3. implicerede bil blev en person lettere kvæstet.