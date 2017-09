USA truer med bombefly og kampfly tæt ved Nordkorea

Lørdag 23. september 2017 kl. 19:58Verdens mægtigste land USA har i aften vist Nordkorea, at man mener sin afstandtagen fra landet og dets missiltests alvorligt. Amerikanske bombefly og kampfly er sendt tæt forbi Nordkorea, men i internationalt luftrum. Forsvarsministeriet i USA har understreget, at der er tale om en magtdemonstration.USAs reaktion kommer i kølvandet på usikkerhed i dag omkring rystelser i den nordkoreanske undergrund. Om det var en ny prøvesprængning eller et jordskælv.Det er nu midt på natten i Nordkorea, som er 6½ timer forud for dansk tid.