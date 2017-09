10.000 evakueret af frygt for vulkan udbrud på Bali

Lørdag 23. september 2017 kl. 16:04Der er overhængende fare for, at den 3.000 meter høje vulkan Mount Agung på turistøen Bali i Indonesien kommer i udbrud. Derfor er 10.000 indbyggere indenfor en radius af 9 km fra vulkanen evakueret. Der er indikationer på et snarligt udbrud, som vil være en katastrofe.Sidste udbrud fra Mount Agung var i midten af 1960erne, hvor 1.000 blev dræbt.