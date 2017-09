Nyt jordskælv i Mexico målt til 6,2 på Richter skalaen

Lørdag 23. september 2017 kl. 15:26Et nyt kraftigt jordskælv målt til 6,2 på Richter skalaen har ramt det centrale Mexico nær byen Matias Romero med epicenter i 32 km dybde. Jordskælvet ramte i den tidlige morgenstund for 2½ timer siden (Mexico er 7 timer efter dansk tid). Der er endnu ingen meldinger derfra.Nogle timer forinden var der også et jordskælv i nærheden, men dobbelt så dybt i jordens indre og målt til 5,8 på Richter skalaen.Det er kun 4 dage siden Mexico blev ramt af et dødbringende jordskælv målt til 7,1 på Richter skalaen - det dræbte i hundredvis.