Vil sælge flere Wegner-møbler og kigger derfor ud i verden

Lørdag 23. september 2017 kl. 11:36Den næsten 110 år gamle danske møbel producent Carl Hansen & Søn er størst i hele verden målt på møbler af arkitekten Hans J. Wegner. Virksomheden i Gelsted på det vestlige Fyn har i denne måned overtaget et par andre møbelfabrikker, der bl.a. giver øget adgang til verdenmarkedet.Det gælder eksempelvis det asiatiske land Vietnam og dets op mod 100 millioner indbyggere. Får man først fat i et så stort marked, sker der noget. Et satsning der meget vel kan give større salg af Wegner-møbler (og andre danske møbel klassikere).