21 flygtninge druknet i dramatisk båd-forlis

Fredag 22. september 2017 kl. 21:58Der er uden ende nye tragedier omkring flygtninge. I dag er 21 druknet i Sortehavet, da en rumænsk båd forliste ud for den tyrkiske kyst. Yderligere 9 savnes, mens 40 blev reddet af kystvagten. Hovedparten af de 70 flygtninge ombord på den simple flåde var irakere.Flygtninge drager nu i stigende antal over netop Sortehavet for at komme frem til de "rige" europæiske lande, især i EU.