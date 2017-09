Englænderne har faktisk aldrig følt sig rigtigt hjemme i EU

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 22. september 2017 kl. 19:40Den engelske premierminister Theresa May var klar i mælet, da hun i dag holdt en imødeset tale om Englands farvel til EU i Firenze, Italien. Englænderne har faktisk aldrig følt sig rigtigt hjemme i EU, en del af forklaringen på det engelske folks klare afstemning om at forlade det europæiske bureaukrati.Theresa May slog til lyd for en overgang på 2 år fra Englands udtræden af EU i marts 2019. Således at der er tid til at indgå en fornuftig og kreativ aftale om det fremtidige samarbejde, der kan træde i kraft 2 år senere. Hendes tale i dag vurderes som et godt grundlag for at få sat skub i Brexit-forhandlingerne.England blev medlem af EU 1. januar 1973 samtidig med Danmark.