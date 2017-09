Fængsel-ansat brutal ved indsat - er nu selv idømt fængsel

Fredag 22. september 2017 kl. 17:52En 60-årig leder i statfængslet beliggende 5-6 km udenfor østjyske Horsens er i dag idømt 60 dages fængsel for at have været brutal overfor en indsat. En domsmandret fandt den ansatte skyldig i vold, som ifølge anklageskriftet fandt sted for 5 måneder siden.Den nu fængsel-idømte leder ankede dommen på stedet. Han har siden hændelsen været suspenderet fra sit job.