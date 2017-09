Anholdt mand var ikke skyld i sort skærm under dronnings tale

Fredag 22. september 2017 kl. 13:51En midaldrende mand i København blev i begyndelsen af året anholdt og sigtet for at have forårsaget sort skærm nytåraften på millionvis af TV-apparater, der får deres signal fra TDC. Dermed så og hørte store dele af Danmark ikke dronningens nytårtale. Men det var ikke den anholdte mands skyld. I dag har politiet opgivet sigtelsen imod ham.Manden blev mistænkt og anmeldt af TDC, som nu i stedet kan forvente at få en erstatningsag på halsen.Politiet fortsætter med at efterforske sagen, men "i en anden retning".