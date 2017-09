Kludetæppe for de danske bilejere - kommer igen til at betale mere

Torsdag 21. september 2017 kl. 22:51En bil skal være billigere at anskaffe, men dyrere at være ejer af. Derfor sættes registreringafgiften ned, mens ejerafgiften får et ordentlig nyk opad. Regeringen og Dansk Folkeparti er i aften blevet enige om et nyt kludetæppe for de danske bilejere, som igen kommer til at betale. Ejerafgiften på nyindregistrerede biler forhøjes med 500 kr. årligt på alle afgifttrin. I kludetæppet indgår også en nedsættelse på 25% af betalingen for at køre over Storebæltbroen og udvidelse af motorvejen på det vestlige Fyn. Det er iøvrigt en aftale, som omfatter adskillige andre elementer.De 8 sider aftaletekst kan læses på www.fm.dk finansministeriets website. Til aftalen er knyttet en række bilag (faktaark), som også kan læses på nævnte website. Bilagene findet allersidst efter omtale af den indgåede aftale.